Înaintea meciului din Supercupa României, cu CFR Cluj, programat sâmbătă, de la ora 20:30, pe arena „Ion Oblemenco”, antrenorul alb-albaştrilor, Devis Mangia, a declarat că se aşteaptă să fie un joc foarte greu pentru echipa sa, întrucât campioana este şi mai puternică decât anul trecut.

Mangia nu ştie cum evoluează CFR Cluj sub comanda lui Edi Iordănescu, dar spune că noul antrenor al ardelenilor are o filosofie diferită de joc faţă de Dan Petrescu.

„Va fi un meci foarte dificil, cu o echipă foarte bună, care posedă jucători puternici. Au un nou antrenor, să vedem dacă va schimba ceva în stilul lor de joc, fiindcă are idei importante, o altă filosofie faţă de Dan Petrescu. CFR nu... citeste mai mult