Antrenorul celor de la U Craiova, Devis Mangia, a explicat eşecul dureros al echipei sale pe terenul celor de la Dinamo, scor 3-0, într-un meci în care conaţionalul său, atacantul Mattia Montini, a marcat toate cele trei goluri.

Mangia este de părere că jocul făcut de echipa sa în Ştefan cel Mare a fost cel mai slab de când acesta a preluat echipa: "E o seară grea, foarte grea. Nu am jucat, nu am luptat. Pot doar să-mi cer scuze pentru suporterii noştri. Nu este normal că am început la o oră diferită, să jucăm fotbal în aceste condiţii, dar nu este normal cum...