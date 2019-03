Prezent în studioul ProSport Live, antrenorul echipei U19 a Rapidului, Ştefan Grigorie, i-a luat apărarea lui Devis Mangia. Fostul mijlocaş spune că italianul a avut rezultate în România, astfel că nimeni nu-l poate considera un antrenor slab.

"Noi nu vedem ce lucrează el. Mangia a adus Cupa României la Craiova şi e clar că un antrenor slab nu e. În multe momente, Craiova a arătat foarte bine. Poate la meciul cu FCSB am văzut că s-a relaxat un jucător, într-o zonă în care nu-ţi permiţi să faci un astfel de lucru. Dar Craiova arată bine, are şi bancă, mă aştept să joace şi Andrei Cristea. Nu ştiu dacă mai are nevoie... citeste mai mult

acum 24 min. in Sport, Vizualizari: 12 , Sursa: Pro Sport in