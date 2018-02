CS U Craiova s-a impus la limită în deplasarea din Ilfov, împotriva lui FC Voluntari, scor 1-0, iar la finalul partidei Devis Mangia, care a revoluţionat echipa din Bănie, a fost foarte bucuros pentru cele trei puncte.

"Am făcut un meci bun, un nou meci în care nu am primit gol. Nu e vorba despre vreo problemă fizică ce ne-a afectat. Nu am mai putut marca. Dar cu siguranţă am dominat acest meci, nu ştiu cifrele posesiei. Ştiţi că nu vorbesc despre arbitraj, voi trebuie să răspundeţi. Eu cunosc răspunsul, dar nu vorbesc despre asta", a declarat Mangia pentru DigiSport.

