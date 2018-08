Devis Mangia a avut o reacţie nervoasă la conferinţa de presă de la finalul meciului cu RB Leipzig, pierdut cu 3-1. Antrenorul italian a spus că asta e diferenţa dintre fotbalul german şi cel românesc.

"Ştiam de la bun început că ne aşteaptă o partidă dificilă, am încercat să fim atenţi, concentraţi şi să fim puţin mai agresivi şi am reuşit acest lucru, mai puţin în anumite momente. Consider că am încercat să fim mai rapizi însă de multe ori am greşit ultima pasa.

Eu cred în soartă şi poate nu a fost întâmplător că am reuşit să marcăm acel gol la ultima faza. Trebuie sa înţelegem cu toţii că fotbalul românesc este... citeste mai mult

