Handbalista echipei CSM Bucureşti Oana Manea a declarat, la întoarcerea la Bucureşti, că se bucură pentru medalia de bronz câştigată în actuala ediţie a Ligii Campionilor, dar a recunoscut că plecase cu gânduri mai mari la turneul Final4 de la Budapesta.

„Mă bucur că am câştigat această medalie, cu toate că atunci când am plecat spre Budapesta am plecat cu gânduri mai mari. Ne-am dorit foarte mult să ajungem în finală, dar pun totul pe seama emoţiilor... Ne mulţumeşte această medalie, normal. În ultimii trei ani am... citeste mai mult

