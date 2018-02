În aşteptarea banilor de restaurare, Cetatea Sighişoarei, mândrie pentru noi, românii, începe să se năruie. O parte din zid s-a prăbuşit deja, iar alte locuri tremură la o rafală mai puternică de vânt. Şi nu e singurul monument din ţară care suferă.

După şase secole în care a rezistat chiar şi războaielor, zidul cetăţii Sighişoara a cedat. Nu în faţa inamicilor, ci macinat, se pare, de apa care s-a infiltrat. De vină ar fi o lucrare de mântuială, spun localnicii.

"Am crezut că e o alunecare de zăpadă de pe acoperiş. Dimineaţă, când am venit, am văzut că deja era...

