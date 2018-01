În cadrul activitãtilor desfãsurate in ultimele zile, politistii de investigatii criminale si ordine publicã au pus in aplicare trei mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Persoanele in cauzã au fost conduse la penitenciar, in vederea executãrii pedepselor dispuse de cãtre instantele judecãtoresti. Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale l-au identificat pe raza municipiului Husi pe Costel S., de 22 de ani, din Moinesti, judetul Bacãu. Pe numele acestuia, Judecãtoria Moinesti... citeste mai mult