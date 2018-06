Social-democratul Claudiu Manda, vicepreşedinte al Senatului, a comentat joi faptul că procurorii au început urmărirea penală "in rem" după ce Ludovic Orban a depus plângere împotriva premierului Viorica Dăncilă, precizând că nu are "niciun fel de emoţie" în ceea ce priveşte acuzaţia de înaltă trădare din dosar, pentru că Serviciile ar fi trebuit să informeze DIICOT dacă aveau date în acest sens.

"Nu am eu de ce sau cum să comentez ce au făcut procurorii. Dacă vorbim totuşi despre înalta trădare - şi am tot văzut în... citeste mai mult