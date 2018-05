„Pe mine deja începe să mă deranjeze chestiunea asta, dacă domnul Marincea spune că eu mint. Am mai văzut în presă că domnul Marincea spune că eu mint, ceea ce e un lucru pe care-l consider destul de grav. Domnul Marincea spune partea domniei sale de adevăr, pe care nu o negăm. Noi am spus astăzi în raport mai multe lucruri: că au fost în total, aşa cum avem şi la comisie atsăzi, 311.000 de autorizaţii de interceptare, însemnând mandate de securitate naţională, mandate de supraveghere tehnică şi autorizaţii pe care le dau procurorii sau ordonanţe. În perioada la care face referire domnul... citeste mai mult

azi, 01:05 in Politica, Vizualizari: 61 , Sursa: Adevarul in