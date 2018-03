MANCHESTER UNITED - SEVILLA LIVE în LIGA CAMPIONILOR. ONLINE STREAM PROTV LOOK - VIDEO. United va întâlni marţi, pe Old Trafford, echipa spaniolă Sevilla în returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor, de la 21:45. Cele două formaţii au remizat în tur, 0-0.

Atacantul francez Anthony Martial este în formă şi are toate şansele să intre pe teren la partida cu Sevilla, din returul optimilor Ligii Campionilor, a anunţat antrenorul lui Manchester United, Jose Mourinho.

Martial nu a evoluat în partidele din Premier League contra celor de la Crystal Palace şi Liverpool, însă s-a antrenat cu restul lotului luni.

