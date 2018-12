Clubul englez Manchester United a anuntat, miercuri, pe site-ul oficial, numele antrenorului care va conduce echipa pana la finalul actualului sezon. Norvegianul Ole Gunnar Solskjaer a fost numit antrenor interimar la gruparea de pe Old Trafford. In varsta de 45 ani, Solskjaer a evoluat vreme de aproape un deceniu pentru United marcand 126 de goluri in 366 de meciuri intre 1996 si 2007. Solskjaer a devenit managerul echipei secunde a celor de la Manchester United in 2008, dupa care le-a pregatit pe Molde din Norvegia si Cardiff City. “Manchester United este in inima mea si este briliant sa... citeste mai mult