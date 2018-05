Retras de la conducerea tehnică a Barcelonei după 4 ani, Pep Guardiola a declarat că are nevoie de o vacanţă de 1 an, chiar dacă a avut multe oferte de la cluburi de renume din Europa. Catalanul s-a retras la New York, unde în aceste zile urmăreşte...

Informatia zilei SM, 7 Septembrie 2012