Mancarea s-a ieftinit cu 0,24% fata de mai dar s-a scumpit cu 3,68% fata de iunie 2017 Preturile de consum ale marfurilor alimentare s-au diminuat, in iunie 2018, cu 0,24%, in comparatie cu mai, dar s-au majorat cu 3,86%, in raport cu iunie 2017.

Luna trecuta, cele mai mari ieftiniri au fost consemnate la cartofi (5,9%), oua (3,82%) si fructe proaspete (3,41%), potrivit Institutului National de Statistica (INS).



In iunie 2018, s-au mai ieftinit legumele si conserve de legume (1,56%), fructele si conservele din fructe (1,32%), zaharul (0,53%), malaiul (0,14%), produsele de... citeste mai mult