Sfecla rosie este unul dintre alimentele cele mai complexe, demonstrandu-se stiinţific ca lupta impotriva cancerului si a altor afecţiuni.

Sfecla rosie se poate consuma sub diverse forme, fie o putem stoarce cu ajutorul unui storcator si sa bem sucul, fie o consumam cruda sub forma de salata sau fiarta, fie in supa sau in piureuri, fie la cuptor.

Singurul „efect secundar” al sucului de sfecla este faptul ca urina ar putea prinde o tenta rosiatica insa acest lucru nu este un motiv de ingrijorare.

Totusi, deoarece sfecla este bogata in oxalati (produsul final de metabolism al glioxalatului si... citeste mai mult

