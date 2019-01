Ruzici o vede într-o ascensiune importantă pe Amanda Anisimova, care, la doar 17 ani, ocupa locul 96 in clasamentul WTA. "Amanda Anisimova, pentru mine are un potential stralucitor, din pacate la varsta pe care o are acum, a fost deja operata la glezna, dupa turneul de la Miami. Pentru mine are un tenis impresionant de viitor. Sigur, fiecare cu destinul lui, poti sa ai un potential enorm, dar trebuie sa-l si realizezi.Uneori sunt factori exteriori care te impiedica, eu ii doresc sa ajunga la nivelul pe care l-am vazut la ea, pentru ca e o placere sa o vezi jucand", a spus Ruzici pentru Gazeta Sporturilor.



citeste mai mult

azi, 09:45 in Sport, Vizualizari: 31 , Sursa: Adevarul in