INITIATIVÃ…Veste bunã pentru locuitorii orasului Negresti. De la anul, clinica privatã Spitalis vrea sã asigure pacientilor sãi si servicii medicale în spitalizare continuã, nu doar de zi. Managerul acesteia, doctorul Iulian Serban, intentioneazã sã investeascã peste o sutã de mii de euro, însã are nevoie si de aprobarea Ministerului Sãnãtãtii. Desi pânã acum autoritãtile statului s-au arãtat reticente, medicul sperã sã gãseascã sprijin. “Eu vreau sã investesc, dar am nevoie de acceptul Ministerului Sãnãtãtii. Pânã acum am primit rãspunsuri evazive sau negative... citeste mai mult