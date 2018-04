Managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni, creştere moderată a industrie prelucrătoare (sold conjunctural plus 13%), potrivit anchetei de conjunctură a INS pentru luna aprilie.

Pentru activitatea de fabricare a băuturilor se va înregistra tendinţă de creştere accentuată (sold conjunctural plus 45%). Pentru numărul de salariaţi se estimează relativă stabilitate (soldul conjunctural de plus 1% pe total industrie prelucrătoare.) Pentru preţurile produselor industriale se prognozează creştere moderată în următoarele trei luni (sold conjunctural plus 12%).

