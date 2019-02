FCSB a încheiat la egalitate, 1-1, partida din Liga 1 Betano cu Dunărea Călăraşi. Dennis Man a deschis scorul pentru echipa vicecampioană în minutul 16, dar gazdele au egalat prin Mediop (30).

"Am marcat, eram pe val, dar am intrat în jocul lor şi nu înţeleg de ce a am făcut asta fiindcă noi ar fi trebuit să marcăm şi al doilea gol...Am discutat şi în vestiar, normal era să ţinem de minge...dar, ei ne prindeau pe contraatac", a spus Man la finalul meciului.

Apoi, a detaliat. "Este greu! Dacă învinge CFR, atunci... citeste mai mult