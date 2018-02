Mama unui copil nevăzător este foarte revoltată din cauza faptului că nu-și mai poate însoți fiul de 16 ani, Rareș, la ore. Băiatul este elev în clasa a X-a la Colegiul Național Al.I.Cuza din Ploiești.

Mama lui Rareș, Eugenia Grecu, spune că nu mai poate să-l însoțească pe băiat așa cum a făcut-o timp de nouă ani, cu toate că prezența unui părinte la cursuri în cazul unor copii cui handicap este permisă, conform unui ordin emis în 2016 de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

„Pe parcursul clasei a IX-a am găsit înţelegere la cadrele didactice şi am putut să-l însoţesc la ore, aşa cum am făcut-o pe toată... citeste mai mult