Mama unei paciente a povestit experiența pe care a avut-o fiica ei cu medicul ginecolog fals, Raluca Daniela Bârsan.

„În principiu pot să vă spun doar ce am trăit. La noi nu a operat. Inițial am crezut că e asistentă. Atitudinea ei era defensivă. Doar nota ce spunea medicul. După aceea când a ajuns internată (n.r.: fata ei) am crezut că e rezidentă. N-am știu niciodată cum o cheamă. Apoi am văzut schimbarea de atitudine. Era autoritară cu asistentele, ușor arogantă.

Mi se pare incredibilă povestea. A fost un șoc să descopăr povestea. Raluca a participat ulterior la operație în sală. A ținut debărsătoarele. Teoretic ca voluntar, ea figurând cu diploma falsă, avea voie să le țină.

