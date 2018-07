Fostul premier Adrian Năstase e în doliu. Mama sa a încetat astăzi din viață.

"Sărbătorirea Zilei nationale a Frantei din acest an imi va rămâne adânc in memorie. Astăzi s-a stins din viată mama mea. Implinise, de curând, 90 de ani. S-a topit incet, in ultimile luni. La spital. nu mai putea să-mi vorbească. Mă privea fix cu ochii ei incredibil de albastri si-mi aducea aminte de căte si prin câte am trecut impreună.

Poate că imi povestea cum mă ducea, in clasele primare, la scoala din curtea Catedralei Sf. Iosif,... citeste mai mult

