Dupã ce a contestat pedeapsa acordatã de Judecãtoria Bârlad, de trei ani de închi – soare cu suspendare si plata unei amenzi penale de 10.000 de lei, echiva len tul a altor 200 de zile de închi soare, pentru cã si-a maltratat cei doi copii, în vârstã de 10, respec tiv 4 ani si jumãtate, Vasilica Cristina Dãnilã îsi va afla pedeapsa definitivã peste douã sãptãmâni. Pânã atunci, ea va rãmâne sub control judiciar, fãrã a avea voie sã se apropie sau sã ia legãtura în vreun fel de cei doi copii, aflati acum sub protectia DGASPC Vaslui.

Dupã ce, cu cativa ani in urmã, sotul, coplesit de greutãti, s-a spanzurat, o femeie din Grivita, Vasilica Cristina Dãnilã, a inceput sã isi verse... citeste mai mult