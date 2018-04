• Manuela Cătălina Buzea, de 21 de ani, femeia pusă sub control judiciar şi anchetată pentru vătămarea fătului, a primit o pedeapsă de 1 an şi 4 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere • mamă a unei fetiţe de 2 ani, Manuela va fi internată într-o clinică de boli mintale, pentru că suferă de “tulburare de personalitate de tip borderline”, urmând a fi obligată la tratament medical • în octombrie 2016, după trei ore de travaliu, femeia a născut o fetiţă în timp ce stătea pe haznaua din curte • copilul a căzut în toaletă şi a murit sufocat cu fecale • cât a fost... citeste mai mult