Răsturnare de situaţie în cazul gemenelor din Galaţi omorâte la naştere. După 3 ani in care au minţit de frica, fraţii lor au povestit poliţiştilor cum tatăl a înecat copilele, le-a pus in sac şi le-a bagat in frigider. A incercat sa isi ascunda urmele şi a dat vina pe mama fetelor, pe care a lăsat-o să sângereze până la moarte.

De alltfel, crima a fost pusă la cale de când femeia a rămas gravidă pentru că încă două guri erau greu de hrănit. Acum bărbatul a fost trimis în judecată. Culmea, în stare de libertate.

citeste mai mult

acum 16 min. in Social, Vizualizari: 9 , Sursa: A1 in