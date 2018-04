Doi tineri aflati pe o motocicleta s-au accidentat usor dupa ce au incercat sa evite coliziunea cu un autoturism. Accidentul a avut loc pe bulevardul Socola, in fata la Granit. Tinerii, iubiti, se aflau in mers, cand, in incercarea de a evita impactul...

Buna ziua Iasi, 25 Iunie 2012