Anchetatorii au identificat un grup format din cel puţin trei maltezi suspectaţi că au plănuit uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia în urmă cu peste un an, a informat duminică The Sunday Times of Malta, relatează Reuters.

Publicaţia nu a dezvăluit numele suspecţilor, însă a citat oficiali de rang înalt din cadrul anchetei spunând că investigaţia se află într-o "etapă foarte avansată".

Poliţia nu a dorit să facă nicio declaraţie referitoare la informaţiile apărute în presă.

Sursele citate de The Sunday Times din Malta nu au precizat cât ar mai putea dura investigaţia sau dacă au existat noi arestări în dosar.

Jurnalista Daphne Caruana Galizia conducea o...

