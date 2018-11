Pentru prima dată din 1996 încoace, Spania va avea un singur jucător în Top 20 la finalul sezonului din tenisul masculin, anunţă statisticienii de la BlueMax Sports. Argentina, Croaţia, Italia şi Rusia sunt singurele ţări care punctează de două ori în acest top, în timp ce pentru iberici, per total, 2018 este un an al regresului, Rafael Nadal fiind, o dată în plus, port-fanionul ţării sale, având garantat locul în Top 3 ATP, deşi nu a disputat decât 9 turnee (dintre care a câştigat 5 şi a încheiat prin abandon 2).

Schimbul de generaţii se anunţă greoi pentru naţiunea care putea, la un moment dat, să alinieze şi trei cvartete de Cupa Davis... citeste mai mult