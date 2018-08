Astra a remizat pe teren propriu, scor 1-1, împotriva celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Laurenţiu Buş a deschis scorul în minutul 3, dar Simonovoski a egalat în minutul 62. Antrenorul giurgiuvenilor, Marius Măldărăşanu a vorbit la finalul partidei despre punctul obţinut de echipa sa, care îi aduce la egalitate cu liderul FC Botoşani, echipă pe care foştii campioni ai României o vor întâlni în următoarea etapă.

”Ştiam foarte bine că Sepsi este o echipă care joacă pe contre, au jucători foarte buni de contraatac. Trebuia să fim atenţi, echilibraţi. Am controlat jocul dar nu am avut o progresie, nu am avut foarte multe ocazii. A doua repriză, chiar dacă am avut mai multe ocazii ca... citeste mai mult