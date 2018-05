Cred că nu există nici un om normal care să nu se ascundă în pământ de ruşine: oamenii aceştia ne "guvernează". Zilele trecute, actualul Prim-Ministru a dat un recital în prezenţa Primului-Ministru al Croaţiei. Printre alte spuse memorabile: "Make a photo?". Acum o săptămână, acelaşi personaj s-a dus la Papa de la Roma cu seminţe de castraveţi, după care i s-a adresat în romgleză: "Sfinţia Voastră, I am very glad for this opportunity".

acum 42 min. in Editoriale