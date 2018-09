Luni, 10 septembrie, a sunat clopoţelul pentru toţi elevii care vor relua cursurile după vacanţa de vară. Unii elevii au intrat în săli de clasă proaspăt renovate şi dotate cu cele necesare. Doar că au fost şi elevi mai puţini norocoşi, care, şi în acest an, vor învăţa în unităţi şcolare nerenovate şi fără apă curentă. Mai mult, anul şcolar 2018-2019 a început cu o situaţie hilară. Manualul unic de Geografie şi pentru clasa a VI-a şi manualul unic de Istorie pentru clasa a VI-a sunt pline de erori.



Noul an şcolar aduce schimbări şi în ceea ce priveşte alocarea de bani către profesori, astfel că elevii nu vor mai avea voie să ofere cadouri sau orice alt fel de bun material.