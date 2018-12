''Majoritatea'' federaţiilor susţin ideea desfăşurării Cupei Mondiale de fotbal 2022, din Qatar, cu 48 de echipe, în loc de 32, a asigurat joi preşedintele FIFA, Gianni Infantino, citat de AFP.

"Până acum, o majoritate (a federaţiilor) este pentru, fiindcă 16 echipe în plus care participă nu înseamnă doar 16 echipe în plus cu febra Mondialului, dar şi 16 echipe în plus care au dreptul să viseze", a declarat Infantino într-o conferinţă de presă, la încheierea reuniunii FIFA de la Doha, capitala Qatarului.

"Dacă este sau nu fezabil, aceasta este întrebarea", a adăugat el.

Există numeroase constrângeri, aminteşte AFP: CM 2022 va avea loc pe parcursul a 28 de zile şi nu...

