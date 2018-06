87% dintre companiile globale de dimensiuni medii au în plan o creştere a veniturilor de peste 6%, în acest an. Prioritare sunt adoptarea tehnologiilor cognitive şi angajarea, cu normă întreagă, a talentelor.

Potrivit studiului anual EY Growth Barometer, creşterea estimată a veniturilor pentru acest an depăşeşte semnificativ proiecţiile privind PIB, în condiţiile în care FMI prognozează un salt de 3,9% a acestui indicator.

Potrivit studiului EY, 60% dintre companiile chestionate vizează creşteri ale veniturilor cuprinse între 6% şi 10%, comparativ cu 34%, acum un an. 27% estimează majorări de peste 10%, în uşoară scădere faţă de 2017 (30%). Niciun respondent nu se... citeste mai mult