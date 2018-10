The Guardian a scris despre Maisie Williams, cunoscută drept Arya Stark, în Game of Thrones, tănăra actriţă fiind portretizată altfel decât ne-am obişnuit cu ea: pregătită să treacă de faza serialul şi gata să-şi facă debutul în lumea teatrului.

La vârsta de 21 de ani, Williams este gata să urce pe scenă, la teatrul Hampstead, din Londra, unde joacă în piesa “I and You”, scrisă de Lauren Gunderson, care, după Shakespeare, a fost cea mai jucată piesă din America, anul trecut. Jurnalista Rebecca Nicholson scrie că Williams vorbea despre cât de mult vrea să încerce să... citeste mai mult