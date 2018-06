Mâine începe Bacalaureatul Probele scrise ale examenului de Bacalaureat încep luni, 25 iunie, cu proba Ea) limba și literatura română. Marți, 26 iunie, va urma proba Eb) limba maternă, miercuri, 27 iunie proba obligatorie a profilului Ec) și joi, 28 iunie, proba la alegere a profilului și a specializării Ed).

La susținerea probelor scrise vor participa 2116 candidați, dintre care 242 din promoțiile anterioare. Examenul se va susține în 7 centre: C. N. Andrei Mureșanu Bistrița, C. N. Liviu Rebreanu Bistrița, C. T. Grigore... citeste mai mult

azi, 11:04 in Locale, Vizualizari: 31 , Sursa: Mesagerul in