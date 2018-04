Maine in Braila se va auzi semnalul acustic de alarmare / Cetateni, acesta este un exercitiu! Nu intrati in panica!

In conformitate cu Ordinul Inspectorului General nr. 21866 din 24.07.2017 si a adresei cu nr. 1616274 din 28.07.2017 a I.S.U. "Dunarea" Braila referitor la "Organizarea si desfasurarea exercitiilor privind functionarea mijloacelor de instiintare si alarmare in situatii de urgenta pe anul 2017 incepand cu luna august 2017 in prima zi de miercuri a fiecarei luni, in intervalul orar 10-11 I.S.U. "Dunarea" Braila va organiza si desfasura antrenamente / exercitii pentru verificarea functionarii sirenelor de alarmare publica.

Exercitiul se va desfasura pe data de 04.04.2018.

Anterior introducerii... citeste mai mult