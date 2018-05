„Maimuța” și „Lela”

Am spus-o de multe ori, am spus-o când jucam tenis, am spus-o după aceea și o voi spune mereu: tenisul este un sport al singurătății și nici unul dintre cei care ajung în elita lui nu ar trebui să fie revendicat de o națiune. Ce au făcut americanii, germanii, englezii, sârbii, românii și atâția alții pentru copiii care aleargă pe terenurile de tenis, visând la gloria de câteva clipe a tribunelor pline de la Wimbledon? Nimic! Absolut nimic! Treceți pe lângă cuștile din plasă de sârmă și vă întrebați ce caută închiși acolo, de ce nu sunt la școală, de... citeste mai mult

