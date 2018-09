An de an credincioşii sărbătoresc pe data de 15 august Adormirea Maicii Domnului în amintirea zilei în care Fecioara Maria şi-a dat obştescul sfârşit. Răsai asupra mea Răsai asupra mea, lumină lină, Ca-n visul meu ceresc d-odinioară, O, maică sfântă,...

Buletin de Carei, 15 August 2018