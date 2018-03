Maialul Elevilor Năsăudeni se ține pe 20 mai Cea mai veche sărbătoare a Ţării Năsăudului, ”Maialul Elevilor Năsăudeni”, își va purta și în acest an tradiția seculară, prin grija dascălilor și elevilor de la Colegiului Național ”George Coșbuc”. Consiliul de administrație al renumitului liceu a stabilit, recent, că ediția din acest an se va desfășura pe data de 20 mai. Foarte probabil, manifestarea va fi inclusă în Zilele orașului Năsăud, sărbători programate în perioada 17 - 18 mai, și care anul acesta vor avea o ediție extinsă la patru zile. Maialul Elevilor Năsăudeni îşi are rădăcinile în anii de liberalism (1860-1867) de după reprimarea Revoluţiei de la 1848, în... citeste mai mult

