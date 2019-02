Maia Sandu și Andrei Năstase spun că, în urma unor investigații medicale, au descoperit că au nivele sporite de metale grele în sânge. Liderii blocului ACUM din Republica Moldova susțin că „există suspiciuni rezonabile” că ar fi fost otrăviți cu mercur.

„A fost o perioadă în care am avut probleme de sănătate, am mers și am făcut teste. Am descoperit că avem un conținut exagerat de metale grele în sânge și acest lucru mi s-a întâmplat și mie, și domnului Năstase.

Am făcut tratament, a ajutat la coborârea nivelului acestor metale grele în sânge. După o perioada, testele recente... citeste mai mult

