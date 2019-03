Casa de Cultură a Sindicatelor Constanţa, alături de Teatrul Avangardia, marchează Ziua Mondială a Teatrului, eveniment sărbătorit an de an în data de 27 martie. Astfel, pe scenă vor urca nume sonore ale teatrului românesc cu piesa „Magnolii de Oţel”

Maia Morgenstern va citi mesajul Cubei, din partea lui Carlos Cedran. Astfel, pe 27 martie, de la ora 19:00, publicul constănţean are parte de o distribuţie unică pe scena Casei de Cultură Constanţa - Maia Morgenstern, Medeea Marinescu, Victoria Cocias, Ioana Barbu, Ştefana Samfira, Irina Ştefan, în piesa „Magnolii de Oţel”.

Teatrul Avangardia revine la Constanţa cu o premieră - o comedie dramă despre modul în care...