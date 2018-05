Pentru al treilea an consecutiv, CSM Bucureşti s-a calificat în turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal şi va juca sâmbătă, în prima semifinală, contra celor de la Gyor. În al doilea joc al zilei se întâlnesc Vardar şi Rostov, iar duminica e rezervată finalelor.

Gyorul are avantajul, bineînţeles, de a evolua în faţa unui public incandescent, care sare de multe ori peste gardul sportivităţii. În trecut, de exemplu, Paula Ungureanu a fost ţinta unor diverse obiecte lansate din peluză, însă e adevărat că mai nervoşi sunt fanii lui Ferencvaros, nu cei ai Gyorului. În plus, bucureştencele vor primi suportul a 1.500 de fani români care vor ajunge la... citeste mai mult

