Mai trece un an...

An de an, aşteptăm sărbătorile de iarnă cu nostalgie şi cu speranţă. Copilul din noi colindă pe câmpurile cu amintiri şi agaţă în bradul de Crăciun crâmpeie de poveşti împletite cu ghirlande de vise înrourate de cotidian. De fiecare dată, la sfârşit de an ne dorim să fim mai buni şi să oferim celor de lângă noi clipe de bucurie sau daruri brodate cu vorbe frumoase. Uneori, chiar reuşim să înseninăm dimineţile aspre ale unor destine greu încercate de viaţă sau de singurătate. Alteori, ne amăgim cu promisiuni deşarte sau cu...