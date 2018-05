Mai sunt sau nu bani pentru pensii si salarii? Aceasta este intrebarea! Din contributiile angajatilor catre Pilonul I 3,7% sunt directionate catre Pilonul II in prezent. Luand in considerare deficitul bugetar cu 5,9 miliarde mai mare decat anul trecut (conform Ministerului de Finante) si o economie care stagneaza (conform raportului INS pe primul semestru al acestui an) si un haos cauzat de contrazicerea Executivului a propriilor documente oficiale, fapt ce cauzeaza o stare de incertitudine cu privire la viitoarea soarta a Pilonului II, Presedintele Romaniei Klaus Iohannis... citeste mai mult

azi, 10:34 in Social, Vizualizari: 34 , Sursa: Manager in