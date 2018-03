Fostul căpitan al Barcelonei, Xavi Hernandez (38 ani), a acceptat să mai stea două sezoane la echipa de fotbal Al Sadd din Qatar, informează cotidianul L'Equipe, deşi în toamna lui 2017 vorbea despre retragere.

În acest moment, Xavi are un salariu de 10 milioane de euro pe an, ca fotbalist şi consultant al academiei Aspire, care formează jucători pentru Cupa Mondială din 2022. „S-a ajuns la un acord de principiu cu Xavi, pentru a continua alături de Al Sadd în următoarele două sezoane, însă nu am stabilit care va fi rolul său. Ar putea... citeste mai mult

