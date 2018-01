MAI: SMURD a raspuns la aproape 800 de solicitari in ultima zi a anului Echipajele SMURD au raspuns la aproape 800 de solicitari pentru acordarea asistentei medicale de urgenta in ultima zi a anului 2017.

Social "Pompierii au intervenit la 955 solicitari, dintre care 82 pentru incendii si 3 pentru descarcerare, iar echipajele S.M.U.R.D. au raspuns la 768 solicitari pentru acordarea asistentei medicale de urgenta.

De asemenea, la nivel national, in ultima zi a anului, au fost efectuate 6 misiuni aero-medicale pentru salvarea a 7 persoane care au... citeste mai mult

