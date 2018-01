Mai puțin de zece persoane au protestat la Palatul Cotroceni, miercuri seară, după desemnarea Vioricăi Dăncilă pentru postul de premier.

Imaginile au fost prezentate și la ”Sinteza Zilei”, după ce au fost transmise live pe pagina de Facebook a organizației care a organizat mini-protestul.

”De 1 an de zile protestăm pentru a proteja justiția de subordonare politică, am contribuit la crearea de rețele civice, am inițiat un dialog instituțional onest cu autorități publice, inclusiv Președinția, am dezvoltat proiecte anticorupție, am monitorizat instituții pentru a consolida... citeste mai mult