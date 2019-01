„Sunt şanse foarte mici să mai continui la Rapid, aproape de zero. Mâine voi avea o discuţie cu cineva de la patronat, dacă voi găsi pe cineva. Am simţit că Rapidul nu are nevoie de mine. Am mai spus-o şi o repet. Dacă se vor aduce jucătorii despre...

Adevarul, 19 Ianuarie 2015