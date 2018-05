Mai multi pacienti, evacuati in urma unui incendiu la un spital din judetul Arges In dimineata zilei de luni a avut loc un incendiu, in spitalul din localitatea Valea Iasului, de langa Curtea de Arges.

