Stăpânii de câini din New York au declarat război șobolanilor! Metropola americană este invadată de rozătoare. Problema e veche de decenii, dar în ultima vreme, șobolanii par să fi luat orașul în stăpânire.

La vânătoare de șobolani EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Exasperați, mai mulți new yorkezi au pornit la vânătoarea de șobolani, cu proprii câini de casă. Au format un grup, care, seară de seară, patrulează prin cartier.

Câinii prind câteva zeci de șobolani pe seară; la cât de rapid se înmulțesc, 20-30 pe seară înseamnă, de fapt, eliminarea, câtorva zeci de mii pe an.

Oraşul american cu cei... citeste mai mult

azi, 20:34 in Actualitate, Vizualizari: 72 , Sursa: TVR in